Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Маркировка товаров

Эксперимент с маркировкой кормов для питомцев начнется уже с 1 декабря

Производители начнут добровольно маркировать корма для домашних животных, а с 1 апреля 2024 года придется делать маркировку и для ветеринарных лекарственных препаратов.
16

Минпромторг решил начать эксперимент по маркировки кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года. Об этом сказано в проекте постановления министерства.

Провести с 1 декабря 2023 по 1 ноября 2024 на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), упакованных в потребительскую упаковку, — говорится в документе.

С 1 апреля 2024 года также стартует эксперимент по маркировке лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Проект продлится до 28 февраля 2025 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    23
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Бизнес-планирование

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?

    Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?
    8
    Логотип Евгения Хаустова
    Евгения Хаустова
    Финансовый анализ

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?

    Формирование показателей БДДС требует определенных навыков. На какие вопросы нужно ответить, чтобы составить «работающий» бюджет движения денежных средств.

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?
    44
    Логотип LRurist
    LRurist
    Маркировка рекламы

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение

    В материале о требованиях, предъявляемых законодателем к размещению рекламы, ответственности, необходимых критерии, предъявляемых к рекламе/рекламодателю, юридические советы, чтобы избежать привлечения к ответственности.

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение
    47
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Банкротство

    Какие риски для топ-менеджеров влечет банкротство? Чем рискует директор компании

    Топ-менеджеру компании всегда надо быть внимательным. Но, пока человек работает топ–менеджером, он не сильно то задумывается о негативной стороне занимаемой должности: пожинает плоды своего карьерного роста. При этом возглавлять компанию — это не только престиж и большая зарплата, но и риск привлечения к ответственности.

    29
    Логотип Ирина СмирноваVB
    Ирина СмирноваVB
    Зарплата

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами

    Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время. Как оформить и оплатить такую работу?

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами
    52
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления

    Перспектива вступления Сербии в Европейский союз (ЕС) остается одной из важнейших тем внутренней и внешней политики этой страны. В данной статье мы рассмотрим перспективы по получению членства в ЕС для Сербии и меры, которые предпринимает эта страна для достижения данной цели.

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления
    17
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Блокировка счетов

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

    Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету
    2
    147
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    В новый учебный год: решения для отрасли «Школы»

    В отрасли «Школа» есть несколько программных продуктов для автоматизации некоторых видов деятельности, в том числе педагогической и психологической отчетности, поставок по питанию и контролю его качества, бухгалтерии.

    В новый учебный год: решения для отрасли «Школы»
    26
    Читать еще
    Мнения