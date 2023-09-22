Эксперимент с маркировкой кормов для питомцев начнется уже с 1 декабря

Производители начнут добровольно маркировать корма для домашних животных, а с 1 апреля 2024 года придется делать маркировку и для ветеринарных лекарственных препаратов.

Минпромторг решил начать эксперимент по маркировки кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года. Об этом сказано в проекте постановления министерства.

Провести с 1 декабря 2023 по 1 ноября 2024 на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), упакованных в потребительскую упаковку, — говорится в документе.

С 1 апреля 2024 года также стартует эксперимент по маркировке лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Проект продлится до 28 февраля 2025 года.