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Государственные пенсии

Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

Размер страховой пенсии по старости увеличится на 1 600 составит 23 400 рублей. Также с 2024 года семьи с детьми смогут получить больше выплат.
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В 2024 году на 7,5% проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам. Индексация будет соответствовать уровню инфляции, который спрогнозировало Минэкономики. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

1 января 2024 года размер пенсий будет пересчитан с учетом инфляции в 7,5%.

Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,6 тыс. рублей. Размер выплат составит 23,4 тыс. рублей. Хотя в предыдущей версии проекта бюджета он был 22,8 тыс. рублей.

В 2024 году совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн рублей, из них 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а остальная сумма — переходящие остатки бюджета фонда на 2023 год.

На выплату пенсий Соцфонд планирует потратить 10 трлн рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 года инфляция будет на уровне 7,5%, а в 2024 году она снизится до 4,5%.

На поддержку семей с детьми Социальный фонд в 2024 году потратит больше 2,2 трлн рублей. Из них будут платить единое пособие, материнский капитал и деньги, которые получают родители при рождении ребенка.

Порядка 1,1 трлн рублей направят на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

В 2024 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 83 тыс. до 122 тыс. рублей в месяц.

По беременности и родам максимально можно будет получить не 383 тыс. рублей, как в 2023 году, а 565 тыс. рублей.

Размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 49 тыс. рублей. Тогда как в 2023 году работающие родители могли максимум получить только 33,2 тыс. рублей.

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