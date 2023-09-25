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Названы топ-10 популярных стран для покупки жилья у россиян в 2023 году

ОАЭ стали самой популярной страной для покупки недвижимости за границей среди россиян — с января по август 2023 года на нее пришлось 11,9% от общего спроса.
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Такие данные предоставили аналитики Tranio со ссылкой на запросы, которые поступали в компанию от россиян на покупку недвижимости за рубежом по итогам восьми месяцев этого года.

По данным Tranio, спрос на покупку недвижимости в ОАЭ в этом году вырос на 55%. Основная причина популярности этой страны — инвестиционная привлекательность недвижимости.

«В прошлом году у клиентов из России часто был запрос на перевод части капитала на рынок недвижимости ОАЭ в качестве защитного актива. Сейчас многие инвесторы уже владеют портфолио проектов в Дубае и подходят к выбору новой недвижимости более взвешенно», — отметил исполнительный директор Tranio Михаил Буланов.

Средний бюджет покупки в ОАЭ/Дубае в 2023 году составил €250 тыс., снизившись почти вдвое из-за ослабления рубля, отметили в Tranio.

Второе место разделили две страны — Греция и Турция, на которые пришлось по 9,9% от общего числа заявок, а средние бюджеты составили €250 тыс. и €160 тыс. соответственно. Но если спрос на покупку недвижимости в Греции в этом году вырос на 26%, то в Турции упал на 50%. Интерес россиян к турецкой недвижимости в 2023 году снизился из-за усложнения процедуры ВНЖ, инфляционных опасений и увеличения цен на жилье в этой стране, пояснили в компании. Интерес к Греции аналитики объяснили ростом бюджета инвестиций по «золотой визе» с €250 тыс. до €500 тыс., что мотивировало россиян к приобретению недвижимости по старым правилам.

Комментарии

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