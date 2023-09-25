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ФСБУ НМА

Какие НМА по ФСБУ 14/2022 не надо амортизировать

С 2024 года надо будет применять новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
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Фонд «НРБУ «БМЦ» проводит круглый стол по вопросам применения этого стандарта. Бизнес предлагает вопросы к обсуждению.

В частности, поступило предложение по п. 33 ФСБУ 14/2022, по которому не подлежат амортизации объекты НМА с неопределенным сроком полезного использования. Это объекты, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования.

Признавать объекты НМА, созданные в результате исследований и разработок (НИОКТР), предложили в том отчетном периоде, когда актив полностью готов к использованию в состоянии, пригодном для использования в запланированных компанией целях и принято решение использовать его.

А до начала фактического применения полученных результатов НИОКТР такие объекты считаются объектами нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. Такое предложение поступило от Норникеля.

Еще на заседании планируют обсудить пересмотр СПИ по объектам НМА с нулевой стоимостью, а также отражение НМА в бухотчетности.

Кстати, раскрытие информации об объекте НМА в отчетности – это один из пунктов курса повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

По ФСБУ 14/2022 на курсе также освещаются вопросы оценки, переоценки и амортизации НМА, списание объекта НМА.

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Комментарии

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