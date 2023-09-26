ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные пенсионные взносы с 24 июня 2023 года

Освобождение от взносов на ОПС для бывших военных и прочих силовиков заработало не с 1 января, а с 24 июня 2023 года. Такую позицию высказал Минфин.

Дело в том, что 24 июня вступил в силу закон, по которому бывшие военные и прочие силовики исключены из состава страхователей по обязательному пенсионному страхованию.

Ранее ФНС в письме от 08.08.2023 № БС-4-11/10182@ выражала сомнение по поводу даты старта льготы и обещала дождаться разъяснений Минфина. Эти разъяснения вышли.

Письмо Минфина от 14.09.2023 № 03-15-07/87778 доведено до сведения письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11858@.

С 1 января задним числом заработала норма о тарифе взносов на ОМС (19,8922% от фиксированных взносов). Но с 1 января она работает только для адвокатов, которые уже давно освобождены от взносов на ОПС. Для ИП эта норма применяется с 24.06.2023.

До 24.06.2023 таким предпринимателям придется платить все взносы (ОПС + ОМС = взнос в совокупном размере). А с 24.06.2023 возможно освобождение.

Форма заявления на освобождение от взносов доведена письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@.

Скачать бланк заявления можно здесь.

К заявлению надо приложить копию пенсионного удостоверения.

Если в нем не сказано, что пенсия – по линии Минобороны, то нужна еще справка из военкомата.