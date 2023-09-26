Бухгалтеры смогут управлять счетами всех клиентов из одного окна

Банк «Точка» запустил новый сервис, позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна. «Единый кабинет бухгалтера» подходит для специалистов, которые работают на аутсорсинге и ведут одновременно несколько компаний.
В сервисе есть сразу несколько опций, которые нужны для работы бухгалтера. Например:
загрузка платежей из 1С по всем компаниям сразу,
автоматическая выгрузка выписки в 1С,
остатки и сальдо за период без скачивания выписки,
зарплатный проект,
ВЭД.
«Мы в Точке знаем, сколько важной работы и ответственности лежит на плечах бухгалтеров. Мы хотим упростить им жизнь и поэтому свели все инструменты, которыми они пользуются, в один сервис. Важно, что бухгалтеру даже не обязательно быть юрлицом, чтобы пользоваться сервисом», — сказал Product Manager сервиса Дмитрий Почивалин.
Сам сервис бесплатный, пользоваться им может любой бухгалтер, для этого не обязательно иметь открытый счет в Точке.
При этом управлять из «Единого кабинета» можно только теми компаниями, которые обслуживаются в Точке.
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