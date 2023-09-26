Бухгалтеры смогут управлять счетами всех клиентов из одного окна

«Точка» создала бесплатный «Единый кабинет бухгалтера», где можно загружать все платежи из 1С сразу по всем клиентам, скачивать выписки, мониторить остатки и сальдо. Пользоваться можно даже тем, у кого нет счета в банке «Точка».

Банк «Точка» запустил новый сервис, позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна. «Единый кабинет бухгалтера» подходит для специалистов, которые работают на аутсорсинге и ведут одновременно несколько компаний.

В сервисе есть сразу несколько опций, которые нужны для работы бухгалтера. Например:

загрузка платежей из 1С по всем компаниям сразу,

автоматическая выгрузка выписки в 1С,

остатки и сальдо за период без скачивания выписки,

зарплатный проект,

ВЭД.

«Мы в Точке знаем, сколько важной работы и ответственности лежит на плечах бухгалтеров. Мы хотим упростить им жизнь и поэтому свели все инструменты, которыми они пользуются, в один сервис. Важно, что бухгалтеру даже не обязательно быть юрлицом, чтобы пользоваться сервисом», — сказал Product Manager сервиса Дмитрий Почивалин.

Сам сервис бесплатный, пользоваться им может любой бухгалтер, для этого не обязательно иметь открытый счет в Точке.

При этом управлять из «Единого кабинета» можно только теми компаниями, которые обслуживаются в Точке.