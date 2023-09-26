Предприниматели из Московской области получили 40 тысяч услуг от центра «Мой бизнес»

Наибольшей популярностью пользуются услуги по созданию видеороликов, печатной продукции и по оформлению сайтов.

Центр «Мой бизнес» оказал около 40 тыс. услуг предпринимателями из Московской области. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги действующим предпринимателям, а также физическим лицам региона, которые только планируют открытие собственного дела. В 2023 году оказано уже более 40 тыс. услуг. Наиболее активно за поддержкой центра обращаются действующие субъекты МСП — почти половина оказанных услуг, на втором месте — физлица, на третьем — самозанятые, — сказала Екатерина Зиновьева.

Самыми востребованными услугами стали производство видео, создание сайтов, печатной продукции, а также регистрация товарного знака.

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