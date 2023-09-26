Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Малый и средний бизнес

Предприниматели из Московской области получили 40 тысяч услуг от центра «Мой бизнес»

Наибольшей популярностью пользуются услуги по созданию видеороликов, печатной продукции и по оформлению сайтов.
34

Центр «Мой бизнес» оказал около 40 тыс. услуг предпринимателями из Московской области. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги действующим предпринимателям, а также физическим лицам региона, которые только планируют открытие собственного дела. В 2023 году оказано уже более 40 тыс. услуг. Наиболее активно за поддержкой центра обращаются действующие субъекты МСП — почти половина оказанных услуг, на втором месте — физлица, на третьем — самозанятые, — сказала Екатерина Зиновьева.

Самыми востребованными услугами стали производство видео, создание сайтов, печатной продукции, а также регистрация товарного знака.

Малый и средний бизнес обращается за помощью не только к государственным услугам, но и к бухгалтерам! Научитесь защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов —проходите курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Успейте приобрести курс со скидкой 65%, всего за 4 990 рублей!

Купить курс

Вы сможете рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях, настраивать 1С на работу при УСН, правильно составлять отчетность и вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

Комментарии

1
  • Логотип Альтернатива
    Альтернатива 15 минут назад

    каждый получил как минимум пятнадцать штук!😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип РейтингРунета
РейтингРунета
Интервью

Наказать нельзя договориться. Природа и профилактика конфликтов заказчика и подрядчика

Интервью с Павлом Мищенко из Runetlex про типичные конфликты контрагентов и как их решать, силу и правду, судебную систему, юристах-ассасинах, реестрах недобросовестных поставщиков и многом другом.

Наказать нельзя договориться. Природа и профилактика конфликтов заказчика и подрядчика
6
Логотип proffnalog
proffnalog
Зарплата

Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе. Как будут считать

Минтруд разработал методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих «всерую». Тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», метод не охватывает.

4
Логотип IT+Insurtech
IT+Insurtech
Пенсии

Налогообложение негосударственных пенсий: просто о сложном

Как облагаются налогами негосударственные пенсии, на какие льготы может рассчитывать налогоплательщик и как правильно оформить налоговый вычет, об этом и многом другом в посте.

8
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
ОФД

От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных

Операторы фискальных данных – целая кладезь информации о том, кто покупает, когда и сколько. Эти сведения могут как помочь предпринимателям, так и оказаться угрозой, поскольку ОФД передают все в налоговую. Как же правильно работать с онлайн-кассами и получать выгоду?

От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных
15
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Что такое облачная бухгалтерия?

IT-технологии стремительно развиваются, что напрямую влияет на ведение бизнеса. Современный рынок программных обеспечений предлагает бизнесменам огромный выбор облачных сервисов которые автоматизируют ведение бухгалтерского учета.

Что такое облачная бухгалтерия?
21
Логотип buhgalterrf_ved
buhgalterrf_ved
ВЭД

Внешнеэкономическая деятельность с Индией. Как осуществляется процедура импорта и экспорта?

Когда бизнес испытывает давление от сжимающегося кольца санкций, а нестабильность экономики нарастает, компании пытаются искать альтернативы для стабилизации своей деятельности. Азиатское направление внешней политики всегда было второстепенным: сложная логистика, разный менталитет. Но ситуация меняется и санкции стали катализатором этих перемен.

Внешнеэкономическая деятельность с Индией. Как осуществляется процедура импорта и экспорта?
22
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Ведение бизнеса

Основные причины неудач стартапов. Почему некоторые проекты «умирают» еще на этапе реализации?

Стартап сегодня воспринимается в качестве перспективного проекта, способного принести выгоду, но значительная их часть заканчивается неудачей. Одни проекты «умирают» еще на этапе реализации, другие сталкиваются с непреодолимыми сложностями уже в процессе работы.

Основные причины неудач стартапов. Почему некоторые проекты «умирают» еще на этапе реализации?
55
Логотип Клерк
Клерк
Основные средства

Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году, ФСБУ 6/2020: бухгалтеру в копилку

Сколько хранить первичку по основным средствам? Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованное ОС? Имущество в простое, что с амортизацией? Сделали подборку писем Минфина для бухгалтеров. Забирайте в закладки.

Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году, ФСБУ 6/2020: бухгалтеру в копилку
762
Читать еще
Мнения