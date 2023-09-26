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Онлайн-курсы для бухгалтеров

🧨 С 1 октября повышаем цены на «Клерк.Премиум»! Успевайте, купить подписку, в ней есть все самое нужное для бухгалтера, кадровика и предпринимателя

Вы получите доступ к десяткам онлайн-курсов с сертификатами, безлимитные консультации, разборы всех изменений законодательства и новые вебинары каждую неделю.
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С 1 октября подписка на «Клерк.Премиум» будет стоить дороже:

  • на 1 месяц – 10 000 рублей. Сейчас можно купить за 2 499 рублей!

  • на 12 месяцев – 50 000 рублей. Сейчас — 20 990 рублей, цена со скидкой 30%!

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Что вы получите:

  1. Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. Спрашивайте про бухучет, расчет и уплату налогов, оптимизацию, регистрацию бизнеса, кадры, зарплату, настройку 1С, госзакупки, охрану труда, договоры, проверки.

  2. 39 онлайн-курсов с сертификатами. Опытные практики делятся своей экспертизой. Выбираем топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.

  3. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Ищите нужные вам темы и спикеров с помощью удобного поиска и фильтров.

  4. Разборы: короткие, понятные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Выходят ежедневно. Вы сможете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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