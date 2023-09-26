Основные средства надо проверять на обесценение

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.03.2023 № 07-01-09/21979.
В организациях, имеющих стратегическое значение, главным признаком обесценения активов является отклонение фактических финансовых и нефинансовых показателей использования активов от плановых показателей.
Показатели рентабельности могут не быть определяющими показателями экономической эффективности в отношении таких активов.
Плановые операционные убытки и чистое выбытие денежных средств могут не свидетельствовать об обесценении данных активов в отчетном периоде и не рассматриваться в качестве признаков обесценения.
Разобраться в тонкостях бухучета, в том числе – основных средств, поможет курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
После обучения вы получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
На курс сейчас идет акция – скидка 65%.
Цена снижена с 18 990 руб. до 6 490 руб.
Комментарии