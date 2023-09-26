Основные средства надо проверять на обесценение

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» организация проверяет ОС на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.03.2023 № 07-01-09/21979.

В организациях, имеющих стратегическое значение, главным признаком обесценения активов является отклонение фактических финансовых и нефинансовых показателей использования активов от плановых показателей.

Показатели рентабельности могут не быть определяющими показателями экономической эффективности в отношении таких активов.

Плановые операционные убытки и чистое выбытие денежных средств могут не свидетельствовать об обесценении данных активов в отчетном периоде и не рассматриваться в качестве признаков обесценения.

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