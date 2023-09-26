Производители лимонада будут сдавать декларацию по акцизам за октябрь

Организации и ИП, включенные по состоянию на 1 октября 2022 года в реестр субъектов МСП, обязаны уплачивать акцизы на сахаросодержащие напитки с 1 октября 2023 года.

Малый бизнес должен сдать налоговую декларацию по акцизам за октябрь 2023 года в срок не позднее 25 ноября 2023 года, и уплатить акциз до 28 ноября 2023 года.

Налоговая ставка акциза составит 7 рублей за 1 литр.

При заполнении декларации по сахаросодержащим напиткам ФНС рекомендует указывать код вида подакцизного товара «298» – сахаросодержащие напитки.

В графе 2 подраздела 2.1 «Операции, совершаемые с подакцизными товарами на территории РФ» Раздела 2 декларации надо указывать код признака применения ставки акциза «4».

Напомним, что сахаросодержащие напитки признаются подакцизными товарами с 1 июля 2023 года.