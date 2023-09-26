У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ

С такой проблемой, в частности, столкнулся участник нашего форума.
НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.
Аналогичной проблемой ИП делятся в Telegram-чате ФНС.
А все ли нормально с резервом НДФЛ у ваших ИП?
Комментарии1
Ирина
КЛЕРК идёт против линии партии? Как это не отлажена? Главный "звездун" отчитался что всё отстроено и налажено..