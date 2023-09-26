У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ

Пока система ЕНС еще не отлажена, часто наблюдаются проблемы с отложенными платежами. Например, у некоторых там до сих пор числится НДФЛ за декабрь 2022 года.

С такой проблемой, в частности, столкнулся участник нашего форума.

НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.

Аналогичной проблемой ИП делятся в Telegram-чате ФНС.

А все ли нормально с резервом НДФЛ у ваших ИП?