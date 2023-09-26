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Сальдо ЕНС

У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ

Пока система ЕНС еще не отлажена, часто наблюдаются проблемы с отложенными платежами. Например, у некоторых там до сих пор числится НДФЛ за декабрь 2022 года.
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С такой проблемой, в частности, столкнулся участник нашего форума.

НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.

Аналогичной проблемой ИП делятся в Telegram-чате ФНС.

А все ли нормально с резервом НДФЛ у ваших ИП?

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Пока система ЕНС еще не отлажена, часто наблюдаются проблемы с отложенными платежами.

    КЛЕРК идёт против линии партии? Как это не отлажена? Главный "звездун" отчитался что всё отстроено и налажено..

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