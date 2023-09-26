Из-за дефицита кадров механизм трудовой миграции могут упростить

О дефиците кадров сообщают 54% предпринимателей. Чтобы решить эту проблему, необходимо упростить механизм трудовой миграции, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишут «Ведомости».

«Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик», — сказал Титов.

Среди предложений, который озвучил Титов — выдача патента вместо разрешения на работу для тех работников из визовых стран, кто приезжает в Россию меньше чем на год и претендует на уровень зарплаты не выше средней по стране, отмена требования о сдаче экзамена по русскому языку и истории, а также перевод выдачи виз для групп трудовых мигрантов в онлайн-режим.