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Миграционный учет

Из-за дефицита кадров механизм трудовой миграции могут упростить

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции для жителей стран Юго-Восточной Азии.
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О дефиците кадров сообщают 54% предпринимателей. Чтобы решить эту проблему, необходимо упростить механизм трудовой миграции, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишут «Ведомости».

«Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик», — сказал Титов. 

Среди предложений, который озвучил Титов — выдача патента вместо разрешения на работу для тех работников из визовых стран, кто приезжает в Россию меньше чем на год и претендует на уровень зарплаты не выше средней по стране, отмена требования о сдаче экзамена по русскому языку и истории, а также перевод выдачи виз для групп трудовых мигрантов в онлайн-режим.

Комментарии

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  • Логотип Artem_P
    Artem_P 32 минуты назад

    Артем

    а не сходить ли г-ну Титову в пешую прогулку с эротическим уклоном? 

  • Логотип itklerk
    itklerk
    Сотрудник
    5 минут назад

    Главный бухгалтер

    Давно пора упростить

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Клерк
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