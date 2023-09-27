Рецептурные препараты предложили продавать через автоматы

Минздраву предложили разрешить продажу рецептурных препаратов через вендинговые автоматы. Такая мера даст возможность малому и среднему бизнесу конкурировать с крупными фармацевтическими игроками.

Московские предприниматели обратились в Минздрав России с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Они полагают, что это поможет жителям отдаленных регионов, где не всегда есть полноценные аптеки, пишет «Коммерсантъ».

Представители фармотрасли отмечают, что отпускать лекарства должен фармацевт, который «защитит человека от возможных ошибок и даст правильную консультацию». Но вендоры указывают, что в некоторых странах продавать лекарства в аппаратах — уже нормальная практика, и в России технически она также может быть реализована.

Такая мера даст возможность малому и среднему бизнесу конкурировать с крупными игроками. Поскольку для установки вендинговых аппаратов не нужно будет получать соответствующие разрешения и оформлять аптечные пункты в соответствии с нормативными документами, — заявил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, член рабочей группы Вадим Ткаченко.

Автоматы будут оснащены камерами и другими техническими мерами защиты. Также будет вестись реестр как аппаратов, так и выданных электронных рецептов, которые будут отслеживать Минздрав и Росздравнадзор.