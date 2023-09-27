❗️ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел

Об этом на своем сайте сообщает УФНС Бурятии.

Документы применяются с 19 сентября. Они доведены письмом ФНС от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712.

Это такие бланки:

сведения о наличии/отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС (КНД 1120518);

справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525);

заявление о выдаче сведений о сальдо ЕНС и справки о принадлежности сумм ЕНП (КНД 1166507);

Данные справки будут в ходу в дополнение к уже имеющимся справкам о положительном, отрицательном или нулевом сальдо ЕНС. Новые документы уже можно будет запросить в бумажном и электронном виде.

Между тем к вышеназванному письму ФНС для общего обозрения эти новые справки не приложены.