❗️ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел

Об этом на своем сайте сообщает УФНС Бурятии.
Документы применяются с 19 сентября. Они доведены письмом ФНС от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712.
Это такие бланки:
сведения о наличии/отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС (КНД 1120518);
справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525);
заявление о выдаче сведений о сальдо ЕНС и справки о принадлежности сумм ЕНП (КНД 1166507);
Данные справки будут в ходу в дополнение к уже имеющимся справкам о положительном, отрицательном или нулевом сальдо ЕНС. Новые документы уже можно будет запросить в бумажном и электронном виде.
Между тем к вышеназванному письму ФНС для общего обозрения эти новые справки не приложены.
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