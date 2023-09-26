Криптобиржа Binance полностью уходит из России

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX. Об этом сказано на сайте биржи.
Через несколько месяцев биржа закроет свои сервисы в России. Пользователей переведут на другую платформу CommEX, а процесс их отключения от Binance займет около одного года.
Все активы текущих инвесторов из России не пропадут и будут надежно защищены.
Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований, — сказала директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.
По условиям сделки, Binance утратит право на получение части прибыли после продажи своего бизнеса в РФ, а также ей нельзя будет произвести обратный выкуп долей.
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