Криптобиржа Binance полностью уходит из России

Binance продает весь российский бизнес. Пользователей переведут на новую платформу CommEX, их активы останутся под защитой.

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX. Об этом сказано на сайте биржи.

Через несколько месяцев биржа закроет свои сервисы в России. Пользователей переведут на другую платформу CommEX, а процесс их отключения от Binance займет около одного года.

Все активы текущих инвесторов из России не пропадут и будут надежно защищены.

Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований, — сказала директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

По условиям сделки, Binance утратит право на получение части прибыли после продажи своего бизнеса в РФ, а также ей нельзя будет произвести обратный выкуп долей.