Правительство снова запретит вывозить из страны лом драгметаллов

20 сентября закончился запрет на вывоз лома драгоценных металлов, но с 1 ноября Минпромторг может его обновить и продлить еще на шесть месяцев.

Правительство собирается с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сказано в проекте нормативного акта Минпромторга.

Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов, — говорится в документе.

Запрет не затронет вывоз из РФ катодной сурьмы в слитках. Также можно вывозить пробы, снятые с партий лома и отходов драгоценных металлов.

Масса одной пробы не должна превышать 500 г, а у компаний должно быть право осуществлять аффинаж драгметаллов.

Подобные меры уже действовали с 20 марта до 20 сентября 2023 года.