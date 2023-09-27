Правительство снова запретит вывозить из страны лом драгметаллов

Правительство собирается с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сказано в проекте нормативного акта Минпромторга.
Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов, — говорится в документе.
Запрет не затронет вывоз из РФ катодной сурьмы в слитках. Также можно вывозить пробы, снятые с партий лома и отходов драгоценных металлов.
Масса одной пробы не должна превышать 500 г, а у компаний должно быть право осуществлять аффинаж драгметаллов.
Подобные меры уже действовали с 20 марта до 20 сентября 2023 года.
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