🎁 «Клерк» подарит iPhone 15 и множество других ценных призов! Скорее участвуйте в розыгрыше

Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум с крутым призом?

Оформите годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября — и вы автоматически станете участником крутого розыгрыша.

Что дает Клерк.Премиум?

Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. 40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации, а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка». VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.

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Какие призы подарим? Подписывайтесь на Клерк.Премиум на год и выигрывайте:

1 место — iPhone 15

2 место — Телевизор 55”

3 место — Пылесос

4 место — Мясорубка

5 место — Блендер

6 место — Мультиварка

7 место — Чайник

8 место — Фен

9 место — Наушники

10 место — Фитнес-браслет

11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации

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После оплаты вам будет присвоен билет участника, он будет виден в личном кабинете после 9 октября.

Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) во время онлайн-трансляции.

Все ссылки пришлем заранее на указанный вами email. Так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете!

Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.

Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!

С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.

Появились вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru