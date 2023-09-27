🎁 «Клерк» подарит iPhone 15 и множество других ценных призов! Скорее участвуйте в розыгрыше

Оформите годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября — и вы автоматически станете участником крутого розыгрыша.
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40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.
Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600.
Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации, а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров
Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».
VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.
Какие призы подарим? Подписывайтесь на Клерк.Премиум на год и выигрывайте:
1 место — iPhone 15
2 место — Телевизор 55”
3 место — Пылесос
4 место — Мясорубка
5 место — Блендер
6 место — Мультиварка
7 место — Чайник
8 место — Фен
9 место — Наушники
10 место — Фитнес-браслет
11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации
После оплаты вам будет присвоен билет участника, он будет виден в личном кабинете после 9 октября.
Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) во время онлайн-трансляции.
Все ссылки пришлем заранее на указанный вами email. Так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете!
Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.
Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!
С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.
Появились вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru
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