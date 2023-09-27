Оснастку для станка можно провести как отдельный объект или как модернизацию ОС

Компания купила дополнительную оснастку-приспособление со сроком службы более 1 года, которая не может работать сама по себе без станка. Учитывать ее надо по нормам ФСБУ 6/2020, пояснил эксперт.

Вопрос задала подписчица сервиса «Клерк.Консультации».

Эксперт Сергей Верещагин пояснил, что компания имеет право признать эту оснастку отдельным объектом ОС, со своим сроком полезного использования, который будет, вероятнее всего, меньше, чем СПИ станка.

Такая норма прописана п. 10 ФСБУ 6/2020. Там сказано, что при наличии у одного объекта ОС нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Вместе с тем, это можно провести и как модернизацию, без увеличения СПИ самого оборудования.

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