Газпромбанк купил торговые центры «Мега»

14 торговых центров вошли в состав группы Газпромбанка, их общая площадь составляет 2,3 млн квадратных метров.

Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» у шведской компании Ingka Centres, которая раньше управляла IKEA и ТЦ «Мега» в России. Об этом пишет «ТАСС».

Группа «Газпромбанк» стала владельцем сети торговых центров «Мега» в России площадью 2,3 млн кв. м, выкупив их у Ingka Centres, — сообщили в банке.

Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и в Нижнем Новгороде.

Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров «Мега», — рассказал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Детали сделки не раскрываются, но эксперты оценивают стоимость активов в 2,85 млрд долларов.

В марте 2022 года IKEA объявила о приостановке своего бизнеса в России и в Белоруссии.