Минфин может продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два-три года

Минфин предложил продлить эксперимент с маркировкой импортного алкоголя еще на два или три года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Мы предлагали на два-три года продлить. Сейчас этот вопрос обсуждается, — сказал Сазанов.

Эксперимент по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками (ФСМ) проходит в Москве, Санкт-Петербурге, в Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и в Республике Татарстан.

В августе Минфин внес в правительство проект постановления, по которому к эксперименту присоединится Псковская область.