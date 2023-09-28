Набиуллина: хуже всего менять цель по инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране будет снижаться и достигнет своей цели в 4%. Об этом пишет «ТАСС».
Я не могу не отреагировать на попытки поменять цель по инфляции. Вот хуже всего менять цель по инфляции, тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция, — сказала Набиуллина.
По ее мнению, инфляция больше 4% — это плохо, потому что чем выше показатель, тем больше ценовой разброс и тем сильнее может вырасти стоимость товаров и услуг.
Тогда как низкая инфляция делает доступней ставки по кредитам.
Комментарии1
alex
кто-нить понял о чем речь?