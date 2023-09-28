Налог на имущество физлиц в личном кабинете числится в предстоящих платежах

Участник нашего форума взволновался, увидев в своем ЛК ИП отрицательную сумму в размере имущественных налогов за 2022 год.
Срок уплаты у них – 01.12.2023. Почему же уже сейчас они отражены в ЛК с минусом? Досрочное списание?
Но коллеги успокоили – если начисление налогов (минус) отражено в предстоящих платежах – это нормально.
Информация там – справочная. В этом разделе ЛК указана сумма ближайшего платежа и его срок. В данном случае это платеж до 01.12.2023.
Сумма из раздела предстоящих платежей никак не влияет на сальдо ЕНС. Это информация о том, что при наступлении срока, указанного там, деньги в указанной там сумме уйдут из сальдо ЕНС или резерва (отложенной переплаты) в бюджет.
Комментарий главного редактора «Клерка»
С 1 октября 2023 года заработает норма об автоматическом резервировании денег из сальдо ЕНС в счет имущественных налогов.
Даже если вы держите деньги на сальдо для другой цели (например, для уплаты фиксированных взносов), и они у вас не зарезервированы по заявлению о зачете, то их из сальдо переместят в резерв.
Если потом будут долги по другим налогам с более ранним сроком уплаты, сумму из резерва поднимут в сальдо ЕНС и спишут в бюджет на эти другие налоги.
Комментарии2
Назвали бы блок называть не "предстоящие платежи", а "предстоящие операции", чтобы минус около суммы был оправдан, либо же "предстоящие списания" и не указывать минус около суммы.
Формулировка "Предстоящие платежи" не имеет смысла логически, если не противоречит логике происходящего на ЕНС в целом.
Ну и добавить плашку-пояснялку с минимальным текстом наверняка сложно было догадаться: "Суммы, отражённые в данном блоке, не влияют на сальдо ЕНС до наступления даты из столбца "Срок уплаты". В эту дату осуществляется операция и изменяется сальдо ЕНС".
Причем в налоговой тоже сказали, что видят эту операцию, как расходную, но на сальдо она не влияет)) Даже для них интерфейс не интуитивно понятный.