Сальдо ЕНС

Налог на имущество физлиц в личном кабинете числится в предстоящих платежах

ФНС разослала налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физлиц и отразила эту сумму в личных кабинет, в том числе – ИП. Сумма с минусом в расшифровке предстоящих платежей – это не отрицательное сальдо.
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Участник нашего форума взволновался, увидев в своем ЛК ИП отрицательную сумму в размере имущественных налогов за 2022 год.

Срок уплаты у них – 01.12.2023. Почему же уже сейчас они отражены в ЛК с минусом? Досрочное списание?

Но коллеги успокоили – если начисление налогов (минус) отражено в предстоящих платежах – это нормально.

Информация там – справочная. В этом разделе ЛК указана сумма ближайшего платежа и его срок. В данном случае это платеж до 01.12.2023.

Сумма из раздела предстоящих платежей никак не влияет на сальдо ЕНС. Это информация о том, что при наступлении срока, указанного там, деньги в указанной там сумме уйдут из сальдо ЕНС или резерва (отложенной переплаты) в бюджет.

Комментарий главного редактора «Клерка»

С 1 октября 2023 года заработает норма об автоматическом резервировании денег из сальдо ЕНС в счет имущественных налогов.

Даже если вы держите деньги на сальдо для другой цели (например, для уплаты фиксированных взносов), и они у вас не зарезервированы по заявлению о зачете, то их из сальдо переместят в резерв.

Если потом будут долги по другим налогам с более ранним сроком уплаты, сумму из резерва поднимут в сальдо ЕНС и спишут в бюджет на эти другие налоги.

Комментарии

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  • Логотип rcnrcn
    rcnrcn 23 минуты назад

    Назвали бы блок называть не "предстоящие платежи", а "предстоящие операции", чтобы минус около суммы был оправдан, либо же "предстоящие списания" и не указывать минус около суммы.

    Формулировка "Предстоящие платежи" не имеет смысла логически, если не противоречит логике происходящего на ЕНС в целом.

    Ну и добавить плашку-пояснялку с минимальным текстом наверняка сложно было догадаться: "Суммы, отражённые в данном блоке, не влияют на сальдо ЕНС до наступления даты из столбца "Срок уплаты". В эту дату осуществляется операция и изменяется сальдо ЕНС".

  • Логотип Theej
    Theej 19 минут назад

    Причем в налоговой тоже сказали, что видят эту операцию, как расходную, но на сальдо она не влияет)) Даже для них интерфейс не интуитивно понятный.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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