Налог на имущество физлиц в личном кабинете числится в предстоящих платежах

ФНС разослала налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физлиц и отразила эту сумму в личных кабинет, в том числе – ИП. Сумма с минусом в расшифровке предстоящих платежей – это не отрицательное сальдо.

Участник нашего форума взволновался, увидев в своем ЛК ИП отрицательную сумму в размере имущественных налогов за 2022 год.

Срок уплаты у них – 01.12.2023. Почему же уже сейчас они отражены в ЛК с минусом? Досрочное списание?

Но коллеги успокоили – если начисление налогов (минус) отражено в предстоящих платежах – это нормально.

Информация там – справочная. В этом разделе ЛК указана сумма ближайшего платежа и его срок. В данном случае это платеж до 01.12.2023.

Сумма из раздела предстоящих платежей никак не влияет на сальдо ЕНС. Это информация о том, что при наступлении срока, указанного там, деньги в указанной там сумме уйдут из сальдо ЕНС или резерва (отложенной переплаты) в бюджет.