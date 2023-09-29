В Минсельхозе снова согласовывают заявки на получение сельской ипотеки

Министерству удалось отстоять программу льготных кредитов на покупку жилья в сельской местности под 3% годовых. В приграничных районах максимальная ставка снижена до 0,1%.

Минсельхоз возобновил согласование заявок на получение льготных кредитов по программе «Сельская ипотека». Об этом пишет «RG.RU».

25 августа 2023 года Минсельхоз временно прекратил принимать заявки на получение сельской ипотеки из-за повышения Центробанком ключевой ставки.

После повышения ключевой ставки происходит переоценка значимости тех или иных ведомственных ипотечных программ. Минсельхозу удалось свою отстоять, — сказал аналитик Народного фронта Павел Склянчук.

Программа льготной сельской ипотеки действует во всех регионах страны, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Максимальная ставка составляет 3% годовых, однако в приграничных регионах она снижена до 0,1%.

По этой льготной программе можно получить средства на покупку жилья в сельской местности.