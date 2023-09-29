В Минсельхозе снова согласовывают заявки на получение сельской ипотеки

Минсельхоз возобновил согласование заявок на получение льготных кредитов по программе «Сельская ипотека». Об этом пишет «RG.RU».
25 августа 2023 года Минсельхоз временно прекратил принимать заявки на получение сельской ипотеки из-за повышения Центробанком ключевой ставки.
После повышения ключевой ставки происходит переоценка значимости тех или иных ведомственных ипотечных программ. Минсельхозу удалось свою отстоять, — сказал аналитик Народного фронта Павел Склянчук.
Программа льготной сельской ипотеки действует во всех регионах страны, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Максимальная ставка составляет 3% годовых, однако в приграничных регионах она снижена до 0,1%.
По этой льготной программе можно получить средства на покупку жилья в сельской местности.
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