👌 Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант

Дело в том, что правила уменьшения налогов на взносы ИП поменяли в середине года задним числом с 1 января. Теперь ИП надо разобраться в новых правилах и принять решение – пересчитывать налог за 1 и 2 кварталы или отразить все в текущем периоде.
Вопрос про период учета взноса 1% для уменьшения налога по УСН задала подписчица нашего сервиса «Клерк.Консультации».
Если кратко – уменьшать налог на эти взносы можно в любом периоде по вашему желанию независимо от факта их уплаты, пояснила эксперт Надежда Камышева.
ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ разрешила уменьшать налог за 2023 год на взносы 1% за 2023 год (хотя это и противоречит новым нормам НК РФ).
Можно самостоятельно выбрать, когда вам пускать этот взнос на уменьшение налога:
за 1 квартал 2023 года в сумме = (доход за 1 кв. – 300 000) х 1% и далее аналогично за каждый квартал;
за 1 квартал 2023 года в сумме = (примерный годовой доход – 300 000) х 1% (но не более сумму начисленных взносов по итогам года);
за 2023 год;
в любой период 2024 года;
частично в 2023 году (в любой из кварталов), частично – в 2024 году.
Если вы ранее не уменьшали авансы на взносы 1%, сейчас можно:
сдать уточненные уведомления по УСН за 1 и 2 квартал с уменьшенной суммой авансов;
не менять начисление авансов за 1 и 2 кварталы, а учесть все взносы в 3 квартале, и если будет аванс к уменьшению – сдать отрицательное уведомление.
Смотрите в таблице, как учитывать взносы ИП в уменьшение налогов.
Вид взносов
Порядок уменьшения на взносы налогов по УСН и ПСН
Фиксированные взносы ИП за 2023 год
Уменьшают налог в 2023 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты
Взносы ИП 1% с дохода за 2023 год
Уменьшают налог в 2023 (в любом квартале по выбору) или в 2024 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты
Фиксированные взносы ИП за 2021, 2022 годы
Уменьшают налог по мере уплаты таких взносов
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