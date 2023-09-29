👌 Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант

Теперь можно не платить фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налог по УСН. Но есть свои особенности в части периода такого уменьшения. Для взносов ИП 1% за 2023 год в этом плане – полная свобода выбора.

Дело в том, что правила уменьшения налогов на взносы ИП поменяли в середине года задним числом с 1 января. Теперь ИП надо разобраться в новых правилах и принять решение – пересчитывать налог за 1 и 2 кварталы или отразить все в текущем периоде.

Вопрос про период учета взноса 1% для уменьшения налога по УСН задала подписчица нашего сервиса «Клерк.Консультации».

Если кратко – уменьшать налог на эти взносы можно в любом периоде по вашему желанию независимо от факта их уплаты, пояснила эксперт Надежда Камышева.

ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ разрешила уменьшать налог за 2023 год на взносы 1% за 2023 год (хотя это и противоречит новым нормам НК РФ).

Можно самостоятельно выбрать, когда вам пускать этот взнос на уменьшение налога: за 1 квартал 2023 года в сумме = (доход за 1 кв. – 300 000) х 1% и далее аналогично за каждый квартал;

за 1 квартал 2023 года в сумме = (примерный годовой доход – 300 000) х 1% (но не более сумму начисленных взносов по итогам года);

за 2023 год;

в любой период 2024 года;

частично в 2023 году (в любой из кварталов), частично – в 2024 году.

Если вы ранее не уменьшали авансы на взносы 1%, сейчас можно:

сдать уточненные уведомления по УСН за 1 и 2 квартал с уменьшенной суммой авансов;

не менять начисление авансов за 1 и 2 кварталы, а учесть все взносы в 3 квартале, и если будет аванс к уменьшению – сдать отрицательное уведомление.

Смотрите в таблице, как учитывать взносы ИП в уменьшение налогов.

Вид взносов Порядок уменьшения на взносы налогов по УСН и ПСН Фиксированные взносы ИП за 2023 год Уменьшают налог в 2023 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты Взносы ИП 1% с дохода за 2023 год Уменьшают налог в 2023 (в любом квартале по выбору) или в 2024 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты Фиксированные взносы ИП за 2021, 2022 годы Уменьшают налог по мере уплаты таких взносов

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