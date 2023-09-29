В августе 2024 года вырастет НДПИ на газ

Из-за индексации оптовых цен на газ, Госдума собирается дополнительно повысить налог на добычу полезных ископаемых с 1 августа 2024 и до конца 2026 года.

С 1 августа 2024 года и до конца 2026 года комитет Госдумы по бюджету и налогам дополнительно повысит НДПИ на газ. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Налог вырастет в связи с индексацией оптовых цен на газ.

Предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ, — говорится в документе.

Как только Госдума одобрит проект федерального бюджета, эти изменения будут внесены в Налоговый кодекс.