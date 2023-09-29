Мишустин призвал активнее внедрять риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса

Необходимо активнее внедрять рискориентированный подход при проверках бизнеса, не связанного с высокой вероятностью причинения вреда, достаточно будет профилактических мероприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«нам предстоит активнее внедрять риск-ориентированный подход, развивать систему отраслевых индикаторов, которые позволят заранее предусмотреть, какие объекты нуждаются во внимании, и действовать на опережение, не ожидая возможных нарушений», — заявил Мишустин.
По его мнению, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять, достаточно профилактических мероприятий.
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