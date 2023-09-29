Мишустин призвал активнее внедрять риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса

Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию

Когда дело касается налоговой проверки, каждый собственник бизнеса и бухгалтер должны быть особенно внимательными и осторожными. К чему цепляются налоговики? Как не утопить свою компанию и не пойти на дно вместе с ней? Узнаете на Клерк.Конференции.