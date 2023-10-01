Все помещения в торговом центре облагаются налогом по кадастровой стоимости

Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости платят за торговые, деловые центры, включенные в перечень, который утверждают региональные власти.

Если здание безусловно и обоснованно определено административно-деловой центр или торговый центр и включено в перечень, то все помещения в нем, также облагаются по кадастровой стоимости.

Это правило действует, даже если этих помещений нет в перечне.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 19.09.2023 № БС-4-21/11940@.

Аналогичное толкование давал Конституционный суд в определении от 11.03.2021 № 373-О.

Также своем мнение по этому поводу ранее высказывал Минфин в письме от 17.04.2023 № 03-05-06-01/34166.