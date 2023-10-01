С сегодняшнего дня практически весь финансовый рынок будет сообщать ЦБ обо всех случаях и попытках кибермошенничества

Итоги 27 месяцев инвестиций в дивидендные акции и облигации РФ. 2,613 млн рублей

1 октября, значит пора доставать зонт и подводить итоги сентября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 27 месяцев позади. Погнали!