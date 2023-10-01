С сегодняшнего дня практически весь финансовый рынок будет сообщать ЦБ обо всех случаях и попытках кибермошенничества
Кроме банков это финансовые маркетплейсы (в частности, «Сравни» и «Банки ру»), «Мосбиржа» и «СПБ Биржа», а также другие операторы выпуска и обмена ЦФА.
Срок — три часа с момента атаки и не позднее следующего рабочего дня.
Всего в информационном обмене участвуют более тысячи организаций. Кроме финансового рынка данными делятся провайдеры и операторы связи, разработчики в сфере безопасности, правоохранительные органы.
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