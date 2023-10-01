Маркировка товаров

Производители промаркировали больше 10 млн БАДов

Теперь производители и импортеры должны маркировать БАДы, антисептики, медицинские изделия и кресла-коляски. Доходы легальных продавцов вырастут до 5,4 млрд рублей, а бюджет получит на 2 млрд рублей больше.
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С 1 октября 2023 года началась маркировка биологически активных добавок к пище (БАДов), антисептиков, медицинских изделий и кресел-колясок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

В государственной системе маркировки зарегистрировались 10,8 тыс. производителей и импортеров. Они оформили больше 18,2 тыс. карточек товаров.

Сейчас продается более 10,6 млн легальных БАДов с маркировкой, 14 тыс. антисептиков и больше 7,4 тыс. кресел-колясок.

Специалисты из НИУ ВШЭ рассказали, что в 2022 году незаконный оборот БАДов составил 466 млн упаковок или около 45% рынка.

По данным Минздрава, за последние несколько лет было возбуждено 250 уголовных дел из-за фальсификации медицинской продукции.

После введения обязательной маркировки доходы легальных продавцов и производителей вырастут до 5,4 млрд рублей, а бюджет будет получать ежегодно на 2 млрд рублей больше.

Комментарии

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