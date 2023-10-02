🚀 «Клерк» попал на страницы Forbes!

Сколько зарабатывает проект и почему не переезжает в Москву — руководитель Клерк.ру поделился подробностями о том, как работает популярный информационный ресурс для бухгалтеров.

Основатель «Клерка» Борис Мальцев рассказал изданию Forbes, что компания (и он сам) лучше всего чувствует себя в Краснодаре, где тепло и много солнца.

ВОт такими цифрами может похвастаться сайт:

каждый месяц у портала Klerk.ru 6 млн уникальных посетителей ;

бизнес получает 6 млн рублей от рекламы и 15 млн рублей от консультаций и обучающих онлайн-программ.

А еще небольшой экскур в историю.

Компания работает с 2001 года. Изначально Борис Мальцев 10 лет работал главным бухгалтером, а потом решил сделать ресурс для помощи специалистам из сферы финансов.

До 2014года у «Клерка» не было офиса к Краснодаре: IT-специалисты работали на удаленке, а редакция находилась в Москве.

В 2015году предприниматель рассматривал переезд в столицу, но этой идеи отказался.

Если б жил в Москве, был бы в тусовке стартаперов и инвесторов и, скорее всего, давно продал бы проект, как многие в свое время сделали. Просто не смог бы отказаться от предложения кого-то из онлайн-монстров. А так живу в Краснодаре, меня никто не знает, не соблазняет выйти из любимого дела, — сказал Борис Мальцев.

Сейчас редакция издания работает в Москве, а бэк-офис располагается в Краснодаре. Там работает 150 сотрудников, которые занимаются разработкой сайта, рекламой и созданием обучающих продуктов.

Около 60% специалистов «Клерка» приехали в Краснодар из других регионов.

Вот так Клерк.ру появился на страницах одного из самых популярных в мире журнала. Видимо, следующая ступенька — это появление в списках Форбс самого Бориса ;)