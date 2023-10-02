«Почта России» увеличит объем беспилотных перевозок в ХМАО, ЯНАО, на Камчатке и Чукотке

Экспериментальная маршрутная сеть на 30% ускорит доставку почты и грузов с помощью беспилотной авиации.

В 2024 году «Почта России» увеличит объем беспилотных авиационных грузоперевозок до 1,2 тыс. тонн. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на программу «Развитие транспортной системы»

Снижение стоимости перевозки при помощи БАС (беспилотных авиационных судов) до уровня ниже стоимости перевозки с использованием традиционных видов пилотируемой авиатехники; рост скорости доставки почты и грузов на экспериментальной маршрутной сети АО «Почта России» на 30%, — сказано в паспорте госпрограммы.

Также «Почта России» планирует усовершенствовать всю систему беспилотных авиационных судов, а также сократить эксплуатационные расходы, связанные и обслуживание и использованием БАС.