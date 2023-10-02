Таиланд может до 90 дней продлить срок безвизового режима для россиян

Сейчас российские туристы могут находиться в Таиланде 30 дней, однако этот срок собираются увеличить до 90 дней.

МИД Таиланда планирует увеличить срока безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на посла России в Таиланде Евгения Томихина.

Должно быть решение. Мы задавали этот вопрос нашим коллегам из МИД Таиланда. Они подтвердили, что есть такая идея. Пока она не воплотилась в реальное решение. Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30, — сказал Евгений Томихин.

20% ВВП Таиланда обеспечивает туристическая отрасль. В 2023 году ожидается, что страну посетят 28 млн туристов, а доходы сектора составят 67 млрд долларов.

С начала года в Таиланде побывали 977 тыс. россиян.

13 сентября Таиланд одобрил отмену виз для жителей Китая и Казахстана. Безвизовый режим будет действовать с 25 сентября по 29 февраля 2024 года.