Фиксированные взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП. Даже по платежке-02

Вопрос задала подписчица нашего сервиса «Клерк.Консультации».
ИП в июне уплатил 1% за 2022 год на КБК 18210203000011000160. Это КБК взноса 1% за 2023 год.
Смотрите в нашей таблице КБК для фиксированных взносов.
Взнос
КБК
Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год
18210202000011000160
Взносы 1% за 2023 год
18210203000011000160
Взносы 1% за 2022 год
18210214010061005160
Эксперт пояснил, что ошибка в КБК в данном случае роли не играет. Взносы 1% за 2022 год уже списаны в бюджет 03.07.2023.
Дело в том, что платежка-02 с КБК конкретного налога одновременно является и платежкой, и уведомлением по ЕНП. Платежка-02 = платежка-01 + уведомление по ЕНП.
Но по фиксированным взносам уведомлений не предусмотрено.
Поэтому работает формула: платежка 02 = платежка 01.
Так как в платежке-02 был указан КБК взносов 1% за 2023 году, эти деньги зачислись на КБК ЕНП в сальдо ЕНС, откуда затем ушли в бюджет уже на правильный КБК (182 1 02 14010 06 1005 160).
Все это можно увидеть в личном кабинете ИП.
Вот пример зачисления на ЕНС взносов 1% за 2022 год, уплаченных платежкой-02 на конкретный КБК:
Теперь до 01.07.2024 ИП предстоит уплатить 1% за 2023 год. Если платить этот взнос в этом году, возможны два варианта:
платежка-01 на КБК 18201061201010000510;
платежка-02 на КБК 18210203000011000160.
Результат от этих двух вариантов будет одинаковый – деньги попадут на ЕНС в виде ЕНП.
С 2024 года платежки-02 вообще отменяют и платить можно будет только на КБК ЕНП.
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