ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП. Даже по платежке-02

В 2023 году платить налоги можно на КБК ЕНП платежками со статусом 01 или на КБК конкретного налога платежками со статусом 02. Но для фиксированных взносов оба этих способа приведет к идентичному результату.
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Вопрос задала подписчица нашего сервиса «Клерк.Консультации».

ИП в июне уплатил 1% за 2022 год на КБК 18210203000011000160. Это КБК взноса 1% за 2023 год.

Смотрите в нашей таблице КБК для фиксированных взносов.

Взнос

КБК

Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год

18210202000011000160

Взносы 1% за 2023 год

18210203000011000160

Взносы 1% за 2022 год

18210214010061005160

Эксперт пояснил, что ошибка в КБК в данном случае роли не играет. Взносы 1% за 2022 год уже списаны в бюджет 03.07.2023.

Дело в том, что платежка-02 с КБК конкретного налога одновременно является и платежкой, и уведомлением по ЕНП. Платежка-02 = платежка-01 + уведомление по ЕНП.

Но по фиксированным взносам уведомлений не предусмотрено.

Поэтому работает формула: платежка 02 = платежка 01.

Так как в платежке-02 был указан КБК взносов 1% за 2023 году, эти деньги зачислись на КБК ЕНП в сальдо ЕНС, откуда затем ушли в бюджет уже на правильный КБК (182 1 02 14010 06 1005 160).

Все это можно увидеть в личном кабинете ИП.

Вот пример зачисления на ЕНС взносов 1% за 2022 год, уплаченных платежкой-02 на конкретный КБК:

Теперь до 01.07.2024 ИП предстоит уплатить 1% за 2023 год. Если платить этот взнос в этом году, возможны два варианта:

  • платежка-01 на КБК 18201061201010000510;

  • платежка-02 на КБК 18210203000011000160.

Результат от этих двух вариантов будет одинаковый – деньги попадут на ЕНС в виде ЕНП.

С 2024 года платежки-02 вообще отменяют и платить можно будет только на КБК ЕНП.

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