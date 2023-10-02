В «Дзене» уже 40 тысяч подписчиков-бухгалтеров читают «Клерк»

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Спешим поделиться радостью: наш канал на «Дзене» вырос до очередной круглой цифры, теперь у нас 40 тысяч подписчиков (уже даже больше).

Ежедневно мы публикуем статьи наших экспертов, делимся полезными лайфхаками, разбираем важные для бухгалтера законы, выпускаем новости и обзоры.

Но эта красивая круглая цифра была бы невозможна без вас, наши читатели! Спасибо вам!

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