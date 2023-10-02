Обзоры для бухгалтера

В «Дзене» уже 40 тысяч подписчиков-бухгалтеров читают «Клерк»

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Спешим поделиться радостью: наш канал на «Дзене» вырос до очередной круглой цифры, теперь у нас 40 тысяч подписчиков (уже даже больше).

Ежедневно мы публикуем статьи наших экспертов, делимся полезными лайфхаками, разбираем важные для бухгалтера законы, выпускаем новости и обзоры.

Но эта красивая круглая цифра была бы невозможна без вас, наши читатели! Спасибо вам!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

    Документы воинского учета в организации: какие нужны
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    381
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Может ли директор организации, в качестве самозанятого, выдавать займы своей фирме?

    Налоговый орган, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом № 422-ФЗ.

    18
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Ведение бизнеса

    20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»

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    20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»
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    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Прекращение уголовного дела по статье 199 УК РФ. Обзор законопроекта

    Пусть вариант защиты, связанный с увеличением суммы ущерба и декриминализация будет возможной и приятной альтернативой защиты или запасным вариантом, но не более.

    37
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает

    Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки.

    Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает
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    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Зарплата

    Время простоя в организации: как правильно оформить и оплатить

    Как показать простой в табеле учета рабочего времени? Объявление простоя в период кризиса для владельцев бизнеса является одним из способов сохранить производство и рабочий персонал. Простой в табеле учета рабочего времени обозначается по-разному, в зависимости от того, что именно стало причиной его возникновения.

    Время простоя в организации: как правильно оформить и оплатить
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    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как правильно настроить услуги в программе 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

    В настоящее время автоматизация бухгалтерии и управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) стала неотъемлемой частью работы многих организаций, занимающихся предоставлением коммунальных услуг. Одной из самых популярных программ для этой цели является "1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ".

    Как правильно настроить услуги в программе 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
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    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Судебная практика по налоговым спорам

    Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда

    Компания решила построить физкультурно-оздоровительный комплекс для своих сотрудников, чтобы те отдыхали вовремя пребывания на вахте. ИФНС в ходе проверки сняла вычеты, предъявленные компании при строительстве комплекса. Общество пошло в суд.

    Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда
    91
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

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