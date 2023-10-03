ФНС будет публиковать информацию о налоговых долгах компаний раз в квартал

До 25 декабря сведения о задолженностях организаций по уплате налогов и страховых взносов размещаются в открытом доступе каждый месяц.

ФНС изменила сроки публикации открытых данных о долгах организаций по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Об этом сказано в приказе налоговой службы.

С 25 декабря 2023 года информация будет обновляться каждый квартал, а не раз в месяц.

С 2017 года ФНС начала в открытом доступе размещать информацию, которая раньше считалась налоговой тайной.

На сайте налоговой можно узнать среднесписочную численность сотрудников за календарный год, сведения о доходах и расходах компании, число уплаченных налогов, суммы задолженностей, недоимок и штрафов.

С 1 апреля 2023 года ФНС стала публиковать эти данные каждый месяц – 25 числа. Начиная с 25 декабря сведения о налоговых долгах будут размещать ежеквартально.