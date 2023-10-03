Торговые центры «Мега» будут работать под тем же названием

Новый владелец торговых центров — Газпромбанк — сохранит все рабочие места и защитит права сотрудников. Ребрендинга не будет.

Сеть торговых центров «Мега» продолжит работать с прежним названием. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством. Группа Газпромбанк намерена развивать полученные площади без ребрендинга — в планах сохранение узнаваемого бренда «Мега», — сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что Газпромбанк купил у шведской компании Ingka Centres 14 торговых центров «Мега». Их общая площадь составляет 2,3 млн квадратных метров.