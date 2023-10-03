Для декларации по налогу на имущество ввели новые коды

Письмом ФНС от 05.07.2023 № БС-4-21/8551@ доведены новые коды для этой строки.
Коды такие:
09
Железнодорожные пути общего пользования и сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью
02
Объекты недвижимого имущества, имеющего фактическое местонахождение на территориях разных субъектов РФ, либо на территории субъекта РФ и в федеральной территории «Сириус», либо на территории субъекта РФ и в территориальном море РФ (за исключением имущества с кодом 07)
03
Во всех иных случаях, кроме имущества с кодами 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 и 15
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