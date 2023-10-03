Турецкие провайдеры ограничивают оплату зарубежных онлайн-сервисов неименными картами

Три популярных провайдера объявили, что с октября оплата будет доступна только на турецких сайтах с «печатью доверия».

ЦБ Турции прикрывает оплату зарубежных онлайн-сервисов местными неименными картами. Три популярных провайдера объявили, что с октября оплата будет доступна только на турецких сайтах с «печатью доверия». Есть официальный список.

Для россиян это значит, что анонимные карты ininal, Oldubil и Papara больше не получится использовать, например, для оплаты игр в PS Store, Microsoft Store и Steam.

Времени на то, чтобы использовать оставшийся баланс, клиентам не дали. Судя по всему, «разблокировать» карту можно только путём идентификации с ВНЖ или паспортом.