Бухгалтеры

🎉Как узнать все о бухгалтерии за один день? Принять участие в «Клерк.Конференции» 5 декабря!

Ведущие эксперты «Клерка» расскажут про все изменения в бухгалтерском и налоговом учете. Успейте записаться по выгодной цене.
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5 декабря «Клерк.Конференция» пройдет в Москве. Еще больше участников смогут узнать все о бухгалтерии за один день!

«Клерк» пригласил опытных практиков,которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.

Какие темы разберем:

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

  • Изменения законодательства 2024

  • Учетная политика в 2024 году

  • Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

  • И еще много всего полезного!

Купить билет

Вы сможете заранее подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.

«Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Narine_Beglyarova
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