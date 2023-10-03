🎉Как узнать все о бухгалтерии за один день? Принять участие в «Клерк.Конференции» 5 декабря!

5 декабря «Клерк.Конференция» пройдет в Москве. Еще больше участников смогут узнать все о бухгалтерии за один день!
«Клерк» пригласил опытных практиков,которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.
Какие темы разберем:
Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.
Изменения законодательства 2024
Учетная политика в 2024 году
Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.
И еще много всего полезного!
Вы сможете заранее подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.
Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.
«Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!
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