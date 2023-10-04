Какие бухгалтерские навыки есть у вас? Расскажите «Сообществу профессиональных бухгалтеров»

Отлично умеете вести бухгалтерский учет? А может вы с блеском проходите налоговые проверки? Наверняка у вас за плечами есть большой опыт, которым можно похвастаться. Присоединяйтесь к «Сообществу профессиональных бухгалтеров» (СПБ) — и ваши таланты точно заметят!
Заполняйте профиль в СПБ, покажите, в какой сфере вы — профи. Также вы сможете отслеживать свои профессиональные навыки и вовремя увидеть, какие пора подтянуть.
В карточке участника сообщества есть вся информация о вашей деятельности, знаниях и умениях. Проходили курсы повышения квалификации или вебинары? Все это тоже отразится в профиле.
Делимся крутым лайфхаком: страницу в «Сообществе профессиональных бухгалтеров» можно отправить работодателю. Это сэкономит время на составлении резюме и добавит вам больше бонусных баллов. Участие в СПБ дополнительно подтвердит компетентность!
Еще одно преимущество «Сообщества профессиональных бухгалтеров» — поддержка участников и экспертов «Клерка».
Для вас будут проходить онлайн-конференции, курсы и вебинары. Мы будем регулярно присылать вам полезные материалы, которые помогут быть в тренде.
Докажите, что именно вы – тот самый ценный и незаменимый специалист! Проходите онлайн аттестацию. Это курс повышения квалификации про годовую отчетность и все новое для бухгалтера в 2023 году. По итогам аттестации вы получите по почте целых три документа:
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.
Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.
Сертификат ИПБ на 40 часов.
Повышайте свою уверенность и получайте удовольствие от работы, а «Сообщество профессиональных бухгалтеров» будет вдохновлять вас на новые свершения!
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