Какие бухгалтерские навыки есть у вас? Расскажите «Сообществу профессиональных бухгалтеров»

«Сообщество профессиональных бухгалтеров» покажет, какими навыками вы обладаете как профессионал в бухгалтерском деле. Поделитесь своими достижениями и успехами в работе.

Отлично умеете вести бухгалтерский учет? А может вы с блеском проходите налоговые проверки? Наверняка у вас за плечами есть большой опыт, которым можно похвастаться. Присоединяйтесь к «Сообществу профессиональных бухгалтеров» (СПБ) — и ваши таланты точно заметят!

Заполняйте профиль в СПБ, покажите, в какой сфере вы — профи. Также вы сможете отслеживать свои профессиональные навыки и вовремя увидеть, какие пора подтянуть.

В карточке участника сообщества есть вся информация о вашей деятельности, знаниях и умениях. Проходили курсы повышения квалификации или вебинары? Все это тоже отразится в профиле.

Делимся крутым лайфхаком: страницу в «Сообществе профессиональных бухгалтеров» можно отправить работодателю. Это сэкономит время на составлении резюме и добавит вам больше бонусных баллов. Участие в СПБ дополнительно подтвердит компетентность!

Еще одно преимущество «Сообщества профессиональных бухгалтеров» — поддержка участников и экспертов «Клерка».

Для вас будут проходить онлайн-конференции, курсы и вебинары. Мы будем регулярно присылать вам полезные материалы, которые помогут быть в тренде.

Докажите, что именно вы – тот самый ценный и незаменимый специалист! Проходите онлайн аттестацию. Это курс повышения квалификации про годовую отчетность и все новое для бухгалтера в 2023 году. По итогам аттестации вы получите по почте целых три документа:

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сертификат ИПБ на 40 часов.

Повышайте свою уверенность и получайте удовольствие от работы, а «Сообщество профессиональных бухгалтеров» будет вдохновлять вас на новые свершения!