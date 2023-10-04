Клиенты Binance начали переходить на другие платформы

После того, как Binance решила полностью закрыть бизнес в РФ, трейдеры криптовалюты стали выбирать другие биржи со схожим функционалом.

Компания CommEX, которая купила российский бизнес Binance, ожидает перехода около миллиона клиентов. При этом торговая активность заметно выросла и на других площадках. Об этом пишет «Коммерсант».

В начале 2023 года на Binance проходило около 7,7 тыс. рублевых p2p-операций в день. К середине года их число сократилось до 6,3 тыс. сделок, а в конце сентября – до 3,4 тыс.

По словам СЕО компании Satoshkin Дмитрия Степанина, в первую очередь трейдеры криптовалюты стали переходить на биржу ByBit.

Участники торгов также выбирают платформы, которые по функционалу схожи с Binance. Это Huobi, Bitget, Kucoin, Gate.io и другие.

В октябре на бирже Huobi увеличилось количество объявлений о рублевых p2p-операциях до 4,5 тыс., а у Bybit — до 2,7 тыс. штук.

CEO биржи CommEX Антон Торопцев предполагает, что на новую площадку придет около 1 млн пользователей. Сейчас трейдеры могут зайти на CommEX с аккаунтом от Binance.

У пользователей есть несколько вариантов: зарегистрировать аккаунт на CommEX с использованием данных Binance или создать новый аккаунт на CommEX и, когда «придет время», самостоятельно перевести активы с Binance.

Недавно мы писали, что под давлением американских регуляторов криптобиржа Binance полностью уходит из России.

В 2022 году Binance запретила пользователям из РФ хранить в кошельках активы стоимостью больше 10 тыс. долларов. Затем стало нельзя покупать на p2p-площадке иностранную валюту.