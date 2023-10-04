Общество

Депутат предложил продавать урожай дачников в супермаркетах

Садоводам хотят разрешить приносить урожай и домашние заготовки на продажу в супермаркеты. Так будет больше законных мест, где дачники смогут заработать денег и не получить штраф.
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Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин предложил организовать в супермаркетах специальные полки, где дачники смогут продавать урожай. Об этом пишет «RG.RU».

По закону садоводы могут продавать продукты, выращенные на их участках, а также варенье и соленья. Однако за торговлю в неположенном месте им могут выписать штраф до 2,5 тыс. рублей.

Например, если продукция будет продаваться около проезжей части, на станциях метро, в транспорте, а также возле административных зданий, школ и детских садов.

Продавать урожай и заготовки можно на ярмарках выходного дня. Однако депутат считает, что этого недостаточно. Нужно сделать в супермаркетах отдельные полки с продукцией садоводов.

Дачники будут приносить на продажу свой урожай при наличии справки из администрации или СНТ. Это был бы неплохой способ позволить бабушкам и дедушкам заработать денег за свой труд, — сказал Никита Чаплин.

Чтобы не платить налог с продажи урожая, дачникам придется доказать, что их земельный участок не превышает 50 соток, а продукция была выращена без участия наемных сотрудников.

Для подтверждения нужно взять справку в местной администрации или в правлении СНТ.

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