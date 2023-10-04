С 15 октября начнется эксперимент по маркировке костылей и средств реабилитации

Производители реабилитационных изделий будут до 31 августа 2024 года добровольно маркировать товары. Информация о продукции отразится в системе «Честный ЗНАК».

С 15 октября по 31 августа 2024 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Производители будут наносить коды с маркировкой на трости, костыли, опоры и поручни, а также на функциональные узлы протезов, на матрацы и подушки против пролежней и на другие виды реабилитационной продукции.

Эта мера позволит сократить незаконный оборот товаров для реабилитации. Маркировка товаров будет проходить в системе «Честный ЗНАК».