БАДы могут начать продавать по рецептам

Врачам разрешат выписывать рецепты на биологически активные добавки. Это приведет к сокращению рынка БАДов, который в 2022 году вырос на 13%.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу выписывать рецепты на биологически активный добавки (БАДы). Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

В большинстве случаев покупатели приобретают БАДы без рецептов и без предварительной консультации с врачом. Это может навредить здоровью.

Рынок БАДов собираются контролировать так же, как и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также законодательной инициативой запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками. В том числе дистанционным способом, — сказал Владимир Груздев.

Легализация БАДов позволит ограничить распространение «серой продукции», которая содержит сильнодействующие вещества.

Эта инициатива — наведение порядка там, где был полный хаос, — заявил руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

Он привел данные опроса, по которому 30% населения не знали, что они купили БАД, а не лекарственный препарат.

Авторам инициативы также придется определить, чем БАДы отличаются от лекарства.

В 2022 году объем рынка БАДов составил 91,9 млрд рублей, что на 13% больше результатов 2021 года.