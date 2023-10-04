Цифровой рубль уже пилотируется в Метро Москвы

Как сообщает Дептранс, участники теста уже купили два вида «Троек», включая 12 сувенирных карт и одну с пополненным балансом кошелька.
За платёжную инфраструктуру в Метро отвечает ВТБ — также банк участвует в глобальном пилоте цифрового рубля, который проводит ЦБ.
Прогноз регулятора по массовому проникновению цифрового рубля — 2025-2027 год.
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