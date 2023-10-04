Цифровой рубль уже пилотируется в Метро Москвы

Как ввозить вещи в Россию и вывозить из страны, чтобы их не конфисковали

Путешественники из России сталкиваются с двойным тщательным контролем: как со стороны таможенников из нашей страны, так и инспекторов третьих государств из-за международных санкций. Объясняем, как правильно вывозить и ввозить лекарства, сколько килограммов пармезана не конфискуют на таможне и почему лучше самому декларировать дорогую технику и вещи, даже если они подпадают под допустимые пределы.