Верховный суд проверит «заградительные» комиссии банков: когда 35 рублей становятся 1,3 млн

Верховный суд рассмотрит барьеры банков для «сомнительных» операций, которые проходят от бизнеса частным клиентам в сторонние кредитные организации. Сейчас это заградительные комиссии.

Прецедент в судебной системе — тяжба «Инвесткома» с ВТБ: за перевод 13,33 млн рублей в ПСБ комиссия банка-отправителя составила 10%. 1,3 млн рублей при тарифной «норме» 35 рублей за платёж.

Противодействие возможному отмыванию доходов через заградительные комиссии — общепринятая практика. Краеугольный вопрос — основания, на которых банк принимает решение о классификации операции, и размер комиссии, которую он устанавливает.

При переводе крупных сумм в другие банки велик соблазн удержать деньги заградительными тарифами.