Из России в Армению перевели почти 33 млрд рублей

По объему трансграничных денежных переводов в августе Армения обогнала Казахстан и Грузию.

В августе 2023 года жители России перевели в Армению 32,8 млрд рублей или 618,9% от среднемесячного объема переводов за 2021 год. Об этом пишет «РБК».

В Грузию из России денежными переводами отправили 5,7 млрд рублей, а в Казахстан – 1,6 млрд рублей.

В сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, россияне отправили в Армению 24,8 млрд рублей, а в октябре – 29,7 млрд рублей.

Всего с сентября 2022 по август 2023 года из России в Армению пришли денежные переводы на 322,1 млрд рублей.

В конце августа появилась новая система трансграничных денежных переводов Kwikpay. Сервис позволяет отправить деньги в страны СНГ и некоторые европейские страны с карт «Мир», Visa и Mastercard.

Доступны переводы в рублях и долларах, а комиссия составит 5%.