Уведомлять МВД о работниках-иностранцах нужно будет по новой форме

Уведомлять МВД о начале трудовой деятельности иностранцы будут по специальной форме. Бланк утвержден приказом от 05.09.2023 № 655. С 7 января 2024 года заполненную форму иностранные работники должны будут предоставлять вместе с копией трудового договора или договора ГПХ.

По действующим сейчас правилам работник-иностранец обязан в течение 2 месяцев со дня выдачи патента предоставить в МВД, которое этот патент выдало, копию трудового договора или ГПД. Документы можно предоставить лично или направить заказным письмом.

С 7 января иностранец в течение 2 месяцев должен будет предоставлять в МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности по новой форме, к нему приложить копию трудового договора или ГПД. Заполнять уведомление надо будет от руки или на компьютере без помарок и только на русском языке. Подать форму можно будет и через Госуслуги.