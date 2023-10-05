На типовой устав можно перейти в любое время

Перейти на готовый типовой устав юрлицо может в любое время, в том числе при внесении любых изменений в ЕГРЮЛ по форме Р13014, уточнили в УФНС по Калининградской области.
Для перехода на типовой устав надо представить в регистрирующий орган:
заявление по форме Р13014 с указанием в пункте 2 «Причина предоставления заявления» значения «3» и указанием номера типового устава;
решение участников юрлица.
При использовании типовых уставов не требуется:
вносить изменения в устав и платить госпошлину за их регистрацию (например – фирменное наименование, место нахождения, сведения об уставном капитале). Такие сведения будут содержаться только в ЕГРЮЛ на основании заявлений по установленным формам;
приводить устав в соответствие с законодательством, если оно поменяется;
представлять устав контрагентам, нотариусу или в банк;
хранить подлинник устава и в случае его утери запрашивать дубликат у налоговиков.
Подобрать типовой устав поможет специальный сервис ФНС.
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