На типовой устав можно перейти в любое время

Как НЭП защищает интересы граждан

Возможно ли, чтоб один человек заплатил другому наличными за товар, работы или услуги без оформления бумажных договоров, расписок и даже без свидетелей, а затем доказать в суде факт наличия договорных отношений? Выигранный мной судебный спор показывает — да. Но при условии, что покупателю удалось убедить поставщика оформить документы в электронном виде.