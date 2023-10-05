Если ФНС молчком делала зачеты из вашей старой переплаты по налогам, ее должны включить в сальдо ЕНС

Решения в пользу налогоплательщиков по жалобам принял ЦА ФНС.
Обзор таких решений – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.
Ситуация: у компании была переплата по налогу на прибыль за 2014 год. ФНС периодически из этой переплаты делала зачет в счет налога на прибыль за 2017 – 2021 годы. Последний зачет прошел 28.03.2022.
Но никаких уведомлений ни о переплате, ни о зачетах компания не получала. ИФНС все делала молча.
В декабре 2022 года компания подает заявление на возврат переплаты. В ответ – отказ, так как вышел срок. Эти деньги ушли в раздел ЕНС «Переплата свыше трех лет».
Компания направила жалобу в ФНС и выиграла спор (решение ФНС от 17.04.2023 № БВ-4-9/4795@).
ФНС решила, что отсчет срока должен идти с даты последнего зачета.
ИФНС самостоятельно провела зачет переплаты с нарушением трехлетнего срока. Поэтому 3-летний срок надо исчислять в отношении остатка суммы переплаты с даты принятия решения о зачете.
Аналогичный вывод сделала ФНС по физлицу, которому ранее не вернули переплату по вычету в 3-НДФЛ за 2019 год (решение от 04.07.2023 № БВ-4-9/8496@).
Налоговики зачитывали ее в счет имущественных налогов, не оповещая человека. А когда он захотел вернуть деньги, ему заявили, что вышел срок.
3-летний срок на подачу заявления о возврате надо считать с момента получения налогоплательщиком сообщения о размере остатка суммы переплаты, рассчитанного после зачета, или со дня принятого решения о зачете.
Таким образом, налоговики должны перекинуть деньги с раздела «Переплата свыше трех лет» в сальдо ЕНС.
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